Son Dakika: Suruç’taki hain saldırının emrinin Kandil’den geldiği ortaya çıktı

Suruç'ta AK Parti'li vekilin abisi de dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının Kandil planlı olduğuna dair detaylar ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti heyetine HDP'lilerce yapılan saldırının planlı bir provokasyon olduğu ve terör örgütü PKK'nın talimatıyla HDP'lilerce hayata geçirildiği bilgisi güçleniyor.. Olayı başlatan ve Kandille bağlantılı olduğu belirlenen HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın olaydan sonra firari FETÖ'cülerin kurduğu Artı Haber'e çıkarak açıklama yapması, terör örgütünün suikast timinin bir kaç gün önce susturucu silahlarla yakalandığı Suruç'ta hedeflerinin AK Parti'li İbrahim Halil Yıldız olduğunu itiraf etmesi de dikkat çekti.

DÖRT SAVCI GÖREVLİ

HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın üç dört gün önce AK Parti milletvekili adayı Yıldız'ı açık hedef gösterdiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "(HDP Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan) O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net" diye konuştu. Terör saldırısına HDP'den önce CHP'lilerin sahip çıkması da dikkat çekti. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıda üç kişinin ölmesi dokuz kişinin yaralanmasıyla ilgili olayı aydınlatması için 4 savcının görevlendirildiğini açıkladı. Olayın terör boyutunun da soruşturulduğunu kaydeden Başsavcı Doğan, üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Saldırıyı başlattığı belirtilen ve olayda ölenler arasında yer alan HDP/DTP'li Esved Şenyaşar'ın daha önce de 2016 yılında terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

SUİKAST LİSTESİNDEYDİ

Seçim kampanyası yürütürken saldırıya uğrayan ve ağabeyini kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu da ortaya çıktı. Geçen yıl Haziran ayında Suriye'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerken beraberinde silah ve mühimmatlarla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Parti'li yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti. Teröristler sorgularında da terör örgütünün talimatıyla suikast için Türkiye'ye geldiklerini itiraf etmişti. Güvenlik güçlerinin incelemesinde, saldırıyı gerçekleştiren PKK yandaşlarının AK Parti grubunun gün içerisinde esnaf ziyaretini haber aldıklarını ve çarşıya geleceklerini öğrenerek hazırlık yaptıkları iddia edildi. İddialara göre, AK Parti milletvekili ve beraberindekilere engel olmak isteyenlerin uzun namlulu tüfekler ile çarşıda konuşlandıkları ve heyeti çarşı girişinde durdurdukları ve çıkan tartışma üzerine saldırıyı gerçekleştirdikleri kaydedildi.

HDP'DEN ÖNCE CHP

Saldırı henüz yapılmışken HDP'den önce CHP'den suçlama geldi. CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören, HDP'lilerin saldırısını "demokratik tepki" olarak nitelendirdi. Saldırıyla ilgili AK Partilileri suçlayan CHP'li başkan "Direk bir silahlı saldırı var. Esnaf, kadın, çoluk çocuk demeden taradılar" dedi.CHP milletvekili Mahmut Tanal da saldırıyı 'Esnafın AK Parti'lilere tepkisi' olarak değerlendirerek meşrulaştırmaya çalıştı.

SOYLU: KANDİL BAĞLANTILI

Olayda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız dün son yolculuğuna uğurlanırken, Bakan Süleyman Soylu, "PKK'nın seçim üzerindeki baskısının ortadan kalktığı, ama geçmiş dönemleri hatırlatmak üzere yapılan birtakım tahrikler böyle bir sonucu ortaya koymuştur. Türkiye'de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz. Yapanlara da hukuk gereğini yerine getirecektir" dedi. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen idari soruşturmaya ilişkin de bilgi veren Bakan Soylu, "Somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6. sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi hedef göstermektedir. O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net" dedi.

SALDIRININ İŞARETİNİ VERMİŞ

Bakan Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği, HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın Suruç'taki seçim çalışmaları sırasında bir kaç gün önce Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik, "Bakın arkadaşlar, bizi acıtan nedir biliyor musunuz? Elbette ki içimizdeki ihanettir. O İdris-i Bitlisi... Biz 3 Mayıs 2016'yı Ankara'daki Türk meclisini, Osman Baydemir'i, İbrahim Halil Yıldız'ı unutmadık. Biz o İdris-i Bitlisi var ya onun ihanetini 24 Haziran'da başarıya (kazanmaya) çevireceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yıldız'ı tarihi figür "İdris-i Bitlisi" olarak tanımlaması gerilime yol açmıştı.

İŞTE KANDİL'İN 'VURUN' EMRİ

12 Haziran'da HDP'liler arasında Suruç'un yakınlarındaki Halfeti'de dağıtılan terör örgütü PKK bildirilerinde, "Kapı kapı geziyor, AKP'nin bildirisini dağıtıyorlar. Bu şahıslar artık bizim için meşru hedeftir ve kesinlikle cezalandırılacaktır. Aynı zamanda bu çetelere destek veren herkesten hesap sorulacaktır. Halkımız tedbirlerini almalı" ifadelerinin yer aldığı görüldü. (Star)