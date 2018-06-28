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fenomeni Süleyman amca: Oyunları bozduk memlekete sahip çıktık

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
İnternet fenomeni Süleyman amca: Oyunları bozduk memlekete sahip çıktık
seçimlerini değerlendirdiği videosuyla sosyal medyada fenomen olan , SABAH'a "Memleketimize sahip çıktık. Oyun büyüktü ama yine tutmadı. Şimdi daha da yükselişe geçeceğiz" dedi. İşte Çakır'ın söyledikleri:
Batı'nın oyunlarıyla sağcı, solcu, dinci, ocu bucu diyerek ülkeyi hep böldüler. "Laiklik elden gidiyor" dediler. Şimdi var mı öyle bir şey? Yok. Herkes inandığı gibi yaşıyor. Benim ağlayasım geliyor, 16 yıllık hizmetleri görünce. Şimdi daha da yükselişe geçeceğiz inşallah.
24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Başkan oldu. Seçim sonucu değişmedi. Milletimiz hainlere gereken dersi de verdi. İttifak yapanlar Türkiye'ye hizmet edelim, yatırım yapalım, vatan, millet, bayrak diyerek yola çıkmadılar. 'yi nasıl Meclis'ten düşürürüz de kaos olur gayretindeydiler. Aİsrail teröristine terörist diyemezler. Ülkemize işgal etmeye çalışan hain 'cülere FETÖ diyemezler. Suriye'de insanları katleden savaş katiline katil diyemezler. Sonra ben hain deyince kızıyorlar...
Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Çakır için Twitter'da "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi" diye yazdı.

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İnternet fenomeni Süleyman amca: Oyunları bozduk memlekete sahip çıktık
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