Komando Seher 55 yıl sonra bir ilke imza attı

İzmir
'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu
ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 43 haftalık eğitimlerini tamamlayan aralarında yabancı ülke askerlerinin de olduğu 8'i kadın 419 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı. Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki törende, 8 Azerbaycan, 4 Ürdün, bir Kırgızistan, bir Senegal uyruklu askeri de yer aldı. 43 haftalık zorlu eğitimin birincisi ise Seher Cingöz oldu. 419 ADAYI GERİDE BIRAKTI
Kursa katılan 8'i kadın 419 kursiyer arasında birinci olan Seher Cingöz, yaş kütüğüne plaket çaktı. Törende, eğitimlerde dereceye giren askerlere çeşitli ödüller ile sertifikaları verildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, törende yaptığı konuşmada, komutanlığın kurulduğu günden itibaren suç ve suçluyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini, yurdun her köşesinde halkla iç içe büyük bir özveriyle görevine devam ettiğini söyledi.
Kursu birincilikle bitiren 6 çocuklu ailenin en büyük kızı olan Seher Cingöz'ü bu mutlu gününde kendisi gibi asker olan kardeşleri Sinan ve İsmail Cingöz yalnız bırakmadı.
Seher Cingöz, asker olmanın hayalini çocukluğundan beri kurduğunu ifade ederek, "Çok istediğim bir şeydi ama harp okulu okumamız gerektiği için bir türlü başvuramamıştım. Polis olmak için çabalıyordum sürekli onun için hazırlanıyordum, jandarma subay alımı başlayınca hemen başvuruyu yaptım kabul edildi çok şükür. Polislik sınavındaki parkurlarla aynıydı farklı olarak bin 500 metre koşusu vardı, başarılı olduk. Bugün de buradayız vatanımız, milletimiz için. Şehitlerimizin arkasından onlara layık olabilmek için bu yola adım attık." dedi. BU BENİM HAYALİMDİ
Cingöz, bu mesleği yapmak isteyen bütün kadınların başarılı olacağına yürekten inandığını, kendisinin hayallerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Kızının mezuniyet törenine katılmak için Burdur'dan gelen Durmuş Bayar, çok gururlandığını belirterek bütün kursiyerlerin vatan vazifesini layıkıyla yapacağını ifade etti.
Oğluna sarılarak sevinç gözyaşı döken Ayla Doğan ise çok mutlu, gururlu ve onurlu olduğunu anlatarak, "Vatana millete hayırlı bir evlat olmasını istiyorum. Hepsiyle gurur duydum." dedi. TÖREN ALANINDA EVLİLİK TEKLİFİ
Eğitimini tamamlayan Ömer Faruk Yazar, törenin bitmesinin ardından alana gelen kız arkadaşı Merve Özyer'e evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada Yazar'ın arkadaşları çiftin çevresine daire oluşturarak sis fişeği ve konfeti patlattı. Bu sırada diz çöken Ömer Faruk Yazar, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı ve yüzüğü taktı.