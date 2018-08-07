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Kocaeli’de şafak vakti operasyonu: 15 gözaltı

Kocaeli'nin 5 ilçesinde ve ’da terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kameralarında kaydedildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 11:57

Kocaeli'de terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli'nin İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası ve Derince ilçeleri ile 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı... Operasyon anı kamerada!

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen D.A., B.A., E.A., E.B., H.İ., O.M.I., R.T.L., Y.Ç., Y.E.S., M.S., E.K. A.B. M.Z.Y., T.K. ve M.Y. adlı şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kocaeli’de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
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