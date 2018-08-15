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Son dakika: Terör örgütünün sözde sorumlusu Kapıkule'de yakalandı

Son dakika haberi! 'de, terör örgütü 'nın sözde Avusturya kültür sanat ve mali sorumlularından olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 11:43

'de, terör örgütü 'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından olduğu öne sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan na çıkmak için gelen Azimet F, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde gözaltına alındı.

AVUSTURYA VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞ

Terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür sanat ve mali sorumlularından olduğu ileri sürülen ve Türk vatandaşlığından çıkarılması sonrası Avusturya vatandaşlığına geçen Azimet F, emniyete götürüldü.

Azimet F, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son dakika: Terör örgütünün sözde yurt dışı sorumlusu Kapıkule'de yakalandı
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