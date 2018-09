FETÖ davasında ‘SAYV' kodlu eski polise 7,5 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık S.P.(48) ve avukatı hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç polis S.P.'nin 'SAY' ve 'SAYV' kodu ile fişlendiği tespit edildi.

Her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan 'SAY' ve örgütün sözde öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi anlamına gelen 'SAYV' kodlarında ismi geçen tutuklu sanık S.P. mahkemede "Polis memuruydum, by lock isimli programı kullanmadım. Ayrıca kim, ne amaçla böyle bir liste yaptı bilgim yok. Art niyetli kişilerin yaptığını düşünüyorum. Suçsuzum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.P.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZALARI

Öte yandan aynı mahkemede farklı FETÖ/PDY dosyalarında yargılanan tutuklu sanık öğretmen H.S.(51) ile tutuklu sanık mühendis M.A.(30) ve tutuksuz sanık M.T. 'silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldılar. Tutuklu sanıklar H.S. ile M.A., istinaf ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildiler