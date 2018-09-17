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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 teröristin gözaltı süresi bugün doluyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce () Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, ile 'nı şehit eden ve jandarma ile MİT'in 'de gerçekleştirdiği operasyonda yakalanıp, 'ye getirilen, terör örgütü / üyesi 9 teröristin sorgusu, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sürdürülüyor. Gözaltı süreleri bugün dolacak teröristlerin, ek süre talep edilmezse, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 17:16
'Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 teröristin gözaltı süresi bugün doluyor

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, ve şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri'de ve Ankara'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1'inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, geçen cuma günü, Afrin'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. 'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı. 4 günlük gözaltı süreleri bugün dolacak teröristlerin, ek süre talep edilmezse, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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