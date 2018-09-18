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Bakan 'ndan flaş temaslar

haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt , Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 22:45
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt 'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda İdlib mutabakatına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU&NBSP;LE DRİAN İLE DE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass görüştü.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş temaslar
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