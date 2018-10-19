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'da operasyonu

'da polisin düzenlediği operasyonda, ticareti yaptığı iddiasıyla aranan şüphelilerden bazıları yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 07:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 07:37
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Silivri, Beylikdüzü, , Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde satıcısı olduğu öne sürülen 14 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda zanlılardan bazıları gözaltına alındı. Ayrıca bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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