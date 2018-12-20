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FETÖ'nün sözde Dışişleri İmamı hakkında karar verildi

Ankara'da 11'inci Cumhurbaşkanı 'ün bir dönem dış politika danışmanlığını yapan, emekli büyükelçi , 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte Balık'ın tahliyesine karar verildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 12:46
FETÖ'nün sözde Dışişleri İmamı hakkında karar verildi

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Gürcan Balık ve avukatı katıldı. Önceki celsede esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Balık'a, kararın açıklanacağı belirtilerek, son sözü soruldu. Son sözünde terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Balık, "Meslek hayatımla ilgili isnat edilen tek bir suçlama yoktur. Yıllarca ülkeme hizmet ettim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gürcan Balık'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte tahliyesine karar verilen Balık'a, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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FETÖ'nün sözde Dışişleri İmamı hakkında karar verildi
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