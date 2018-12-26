Yeni yıl haftasıyla kuruyemiş satışlarının artması bekleniyor

Türkiye'den doğan ve 40'a yakın ülkeye kuruyemiş ve kuru meyve ihraç eden Peyman, kuruyemiş satışının en yoğun olduğu yılbaşı öncesinde, Uluslararası Kuruyemiş ve Kuru Meyve Konseyi'nin (IDC - International Nut&Dried Fruit Council) yıllık üretim ve tüketim verilerini değerlendirdi.Toplam üretimden aldığı yüzde 19 payla dünyanın bir numaralı kuru meyve üreticisi olan Türkiye, kuruyemiş üretiminde ise yüzde 10'luk payla ABD'nin ardından 2'nci sırada yer alıyor.

HANGİ ÜLKE, NE ÇEŞİT KURUYEMİŞİ TERCİH EDİYOR?

Yılbaşına sayılı günler kala ülkelerin kuruyemiş ve kuru meyve tüketimlerindeki ilgi çeken noktaları paylaşan Peyman'ın derlemesine göre, badem dünyada en çok Tunuslular ve İspanyollar tarafından tüketilirken; fındık, İtalyan ve İsviçrelilerin vazgeçilmezi. Cevizi en çok tercih edenler İsrailler ve İranlılar olurken, yer fıstığı ise Çinliler ile ABD'lilerin önceliği oluyor. Kuru üzüm tüketiminde ise açık ara önde olan Hollandalıları İngilizler takip ediyor.