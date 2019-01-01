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AK Parti Ayaş Belediye Başkan Adayı kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Peki, AK Parti Ayaş Belediye Başkan Adayı olan kimdir?

Giriş Tarihi: 1.1.2019 16:38
AK Parti Ayaş Belediye Başkan Adayı Burhan Demirbaş kimdir?
AK Parti Ayaş Belediye Başkan Adayı Burhan Demirbaş, 1951 yılında Ayaş'ta doğdu. İlköğretim mezunu. Çiftçilik ve ticaretle uğraşarak emekli oldu. 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisi'den Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 1994-2004 yılları arasında Anavatan Partisi'den Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği, 2004-2009 yılları arasında AK Parti'den Ayaş İl Genel Meclis Üyeliğini yaptı. 2009-2014 yılları arasında AK Parti'den Oltan Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 2014 yılı Mahalli Seçimlerinde Ayaş'tan Belediye Meclisi Üyeliği'ne seçilmiştir ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi oldu. Evli ve üç çocuk babası.
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AK Parti Ayaş Belediye Başkan Adayı Burhan Demirbaş kimdir?
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