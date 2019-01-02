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‘Karamsarlık Müslümana yakışmaz’

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019
‘Karamsarlık Müslümana yakışmaz’
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bizim gerçekten ilme talip olan çocuklara ihtiyacımız var" dedi. İlim Yayma Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması'nda konuşan Erdoğan, insanlara ciddi bir karamsarlık pompalandığına şahit olduğunu söyledi. "Bu karamsarlıklar bazen eleştirel bir tezahürle, bazen yermeyle, bazen de ciddi zanlarla karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda birisiyle ilgili olumlu bir zan işittiğimi hatırlamıyorum" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Karamsarlık işi Müslümanlara yakışmaz. Bu inceliği yaşatamıyoruz. Vefa göstermede sınıfta kalıyoruz. Makamın, mevkinin hakkını vermekte çok böbürlenebiliyoruz. Bu kadar kutlu yükün taşıyıcısı olma iddiasında olan bizler, bu konularda birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek zorunda değil miyiz?"
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‘Karamsarlık Müslümana yakışmaz’
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