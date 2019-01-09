ABD elçiliğine saldırıyı azmettiren FETÖ’cü işadamının şirketleri TMSF’ye devredildi

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Osman Gündaş'ın patronu FETÖ'cü iş adamı tutuklu sanık Ersin Bayram'ın mal varlığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "yabancı devlete karşı hasmane hareketlerde bulunma" gibi suçlardan 55 yıla kadar hapsi istenen Ersin Bayram'a ait taşınır ve taşınmaz mal varlığının TMSF'ye geçmesine hükmetti. Davanın iddianamesinde FETÖ'cü üstsubayların "Abi"si pozisyonunda yer alan Bayram'ın, darbe girişiminden sonra örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu, FETÖ üyeliğinden cezaevine girenlerle işten atılanlara yardım ettiği belirtilmişti.