Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da





İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI



Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Marie Louise Coleiro Preca'nın alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Erdoğan ve Preca, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan. Külliye'de Malta Cumhurbaşkanı Preca'yı kabul etti

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Preca'nın ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. Ziyaret, Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor. Görüşmelerde Malta ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.