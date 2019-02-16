‘Bana kullanılıp atılmış mendil gibi davrandılar’

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'inEdremit ilçesinde 32 yıldır belediye başkanlığı yapan ancak bu dönem CHP'den aday gösterilmeyen, Kamil Saka partisinden istifa etti. İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçesini veren Saka, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kamil Saka şunları söyledi: "1972'den beri üye olduğum CHP'den istifa etmiş bulunuyorum. Önümüzdeki dönemde siyasi hayatımı başka bir partide devam ettireceğim. Oldukça başarılı bir belediye sürecimizden sonra aday yapılmadım. Bir tek şey öğrenmek istedim. Neden? Bunu bile söylemeye tenezzül etmediler. Adeta 'kullanılıp atılmış mendil parçası' gibi telefonlarıma bile cevap vermediler. Buna Sayın Genel Başkan ve başkan yardımcıları da dahil. "