O hainlere örgüt davası

BUGÜN NELER OLDU

DARBE gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından sokağa dökülen vatandaşların araçlarına yakıt vermeyen akaryakıt istasyonu sahipleri hakkında dava açıldı. İstanbul Arnavutköy'deki akaryakıt sahiplerine yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüt bankasına da yüklü miktarda para yatırdıkları belirlendi. Soruşturma dosyasında suçlamaları kabul etmeyen Yusuf P., Adem P. ve Engin S. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Şüphelilerden Yusuf P.'nin örgütün futbol yapılanması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari Arif Erdem ile yüklü miktarda para transferi işlemlerinin bulunduğu ortaya çıktı.