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Mutlu bir yaratmak için yola çıktık

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Mutlu bir Kadıköy yaratmak için yola çıktık
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Büyük Kulüp'te Türkiye'nin önde gelen iş insanları ile bir araya geldi. ODTÜ mezunu bir şehir plancısı olan Yavuz 23 yıllık meslek hayatında ilçe yönetimine katkı sağlayacak bir çok proje gerçekleştirdiğini vurguladı. "Mutlu bir Kadıköy" yaratmak amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Yavuz, "Halkımız bizlere ilçe yönetimini lütfettiği takdirde, 1 Nisan sabahından itibaren tüm sorunların üstesinden en kısa zamanda geleceğimize inancımız tam" diye konuştu.
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Mutlu bir Kadıköy yaratmak için yola çıktık
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