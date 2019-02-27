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Binali Yıldırım: 'Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır'

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, anketlerin sokakta olduğunu, sokağın anketinin bütün anketlerden daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 17:50
Binali Yıldırım: 'Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır'

Çekmeköy'de seçim çalışmalarını yürüten Yıldırım, insanların gösterdiği ilginin yüksek olduğunu belirterek, daha fazla sevgi kazanmak için daha fazla çalışmak gerektiğini söyledi.

"SOKAĞIN ANKETİ BÜTÜN ANKETLERDEN SAĞLIKLIDIR"

Bir gazetecinin " 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anketlere inanmıyorum, tutarsızlık var' diyor. Siz anketlere bakıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi, bütün anketlerden daha sağlıklıdır." diye cevapladı.

Binali Yıldırım anket sorusuna "Anket tahmindir, bir ölçüdür" cevabını verdi

Gazetecinin sokak anketlerinin nasıl olduğunu sorması üzerine Yıldırım, "Ben sizin gözleminizi soruyorum. Nasıl gördünüz? Bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz." dedi.

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Binali Yıldırım: 'Sokağın anketi bütün anketlerden daha sağlıklıdır'
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