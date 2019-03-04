Sağlık Bakanlığı'ndan Bitlis'e 16 ambulans

Sağlık Bakanlığı'nca Bitlis Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 11 ambulans ve 4 evde sağlık hizmet aracı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Kurum binası önündeki törene, Vali Oktay Çağatay, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve sağlık personeli katıldı.



Ambulanslar hakkında bilgiler alan Vali Çağatay, ardından ambulansların anahtarlarını şoförlere teslim etti.



Vali Çağatay, ambulansların Bitlis ve ilçelerindeki acil ve evde bakım gören hastalara hizmet vereceğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilen 11 tam donanımlı ambulans, 4 bakım aracı ve 1 engelli sevk aracını hayırlısıyla teslim alıyoruz. Bunları, il merkezi ve ilçelerimize dağılımını yapıyoruz. Burada emeği geçen başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz milletvekillerimiz Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a teşekkür ediyoruz. Bitlisimiz sağlık alanında her geçen gün daha ileriye gidiyor. Yeni araçlarla, kentimizde artık Türkiye standartlarının üzerinde bir hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

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