Biz sırtımızı milletimize dayadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslendi.3 ayların başladığı bu güzel muhabbet iklimine ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Leyle-i Regaib'i tebrik ediyorum. Biz gücümüzü Kürt'le Türk'ün, Arap, Laz, Çernek, Boşnak, Gürcü, Roman'ın kardeşliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü medyadan değil şu karşımdaki meydandan alıyoruz.Gücümüzü baronlardan, lobilerden, elitlerden değil gece dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetlerinden alıyoruz. Biz sırtımızı emperyalistlere, PKK'ya, PYD'ye dayayanlardan değil şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütün siyasi uzantılarını belediyelere doldurmak için değil, milletim için veriyoruz.(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde cezaevine girmesine neden olan Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' adlı şiiri) Şiiri bu meydanda okudum, beni içeri aldılar. "Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker..." Hiçbir şey bizi yıldırımaz.Milli iradeyi, demokrasiyi CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Barış, emniyet ve huzuru CHP ve HDP'ye rağmen perçinledik. 82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP'ye rağmen savunduk. Hukuk ve adaletten asla taviz vermedik. Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü saldırının üstesinden işte böyle geldik."1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş çıkar' diyor. Sen kimsin ya! Biz inlerinize kadar sizi kovaladık. Bundan sonra da halkımın huzurunu kaçıracak olanları oraya kadar kovalayacağız. Bu milletin huzurunu kaçıramayacaksınız, bu vatanı bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız."Biz gücümüzü YPG/PYD-PKK'dan alıyoruz" diyorlar. İşte terörist bunlar. Bayan Meral hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, hani sen milliyetçiydin, noldu da bu kadar çabuk değişebildin. Partimi kurduğumuz zaman benimle beraber yola çıkanlardandır. Bizi Afyon'da yola çıkarken satanlardır. "Partimden ayrılıyorum" dedi, bir de baktık ki tekrar dönüverdi.Ülkesini, milletini, şehrini seven oraya yatırım yapar. Lafla peynir gemisi yürütmek kolaydır. Bu ülkede taş üstüne taş koyanın başımızın üstünde yeri var. Mesele belediyelerin kepçeleriyle teröristler çukur açmak, yol kapatmak değil, altyapı yapmaktır. Mesele belediyenin kamyonlarıyla bomba taşımak değil çöpü taşımaktır. Mesele vatandaşın vergilerini Kandil'deki terör baronlarına aktarmak değil. Mesele 14-15 yaşındaki çocukları Kandil'e kaçırmak değil, onları eğitmektir.Kürt kardeşlerimizin de Arap kardeşlerimizin de, Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da çözüme kavuşturduk. Hem de CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık.CHPHDP ittifakı şer ittifakıdır. Zaten böyle bir ittifak olmasını bekliyorduk. CHP, HDP, İYİ parti kol kola geziyor. Bu bir zillet ittifakıdır.Şafii Hazretleri, "Ahir zamanda oklar kimin üzerine yoğunlaşmışsa o tarafa geçin çünkü hak olan taraf orasıdır" der. Okların hedefinde olan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti. Onların birleşmesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi.HDP ve CHP'nin bir arada olmasına hiç şaşırmadık. Allah'ın izniyle Siirt'in rengini değiştirip Başkanımız'a hediye edeceğizSiirt'te bir şeylerin değişmesi ve kalıcı hizmetler için AK belediyeciliğin gelmesini istiyoruz. Siirt'in eniştesi ve Siirt'ten çıkan Başkanımız'ın Allah yolunu açık etsin.ŞerafettinBaşkanErdoğan tarafından bugün resmi açılışı yapılacak olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri 12 bin yıllık tarihe şahitlik etmek isteyen yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Göbeklitepe ile şehir içindeki restorasyon ve çevre düzenlemelerine toplam 10 milyon euro harcadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya olabilecek katkılarını azami seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şanlıurfa her açıdan müstesna bir kültür, ilim ve tarih havzasının üzerinde yer alıyor. Göbeklitepe'de tarih yeniden yazıldı, dünya tarihini değiştiren muazzam bir mirastan bahsediyoruz. 10 milyon euro harcadık. Bunun 8.3 milyon euro'sunu doğrudan Göbeklitepe Ören Yeri'ne harcadık" dedi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihin en eski mabedi olan Göbeklitepe'nin membran örtülerde kendi kendini yenileyen nanoteknoloji kullanıldı. Örtüler 2 bin 400 metrekare alanı koruyacak.BaşkanErdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı:Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, kadını ve erkeği madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana aile hayatında, iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmalar yaptık.Başta siyaset, ekonomi ve eğitim olmak üzere toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir.