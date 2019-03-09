Dilendirilerek sömürülen 20 çocuk devlet korumasına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortak bir çalışma başlatarak aileleri tarafından dilendirilen çocuklar için bir proje hazırlamış, dilendirilen çocukları tespit eden mobil ekipler çocuk istismarını meslek haline getiren aileler hakkında maddi ve hukuki işlem yapılmasına karar verilmişti. Proje kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ümit Babayiğit ve İstanbul Valiliği'nde görevli bir yönetici koordineli olarak çalışıp kolluk kuvvetlerince getirilen çocukları denetim altına almaya başlamıştı.

DAVALAR ARDARDA AÇILIYOR

Savcılık, ailelerin çocuklarını ihmal mi yoksa ekonomik olarak istismar mı ettiğini araştırıp çocuklarını 'gelir kaynağı gibi görüp' sömüren aileler hakkında işlem yapmaya başladı. TCK'da yer alan madde kapsamında aile yükümlülüğünü ihlal eden ailelere dava açılmaya başlandı. Bir süredir devam eden proje kapsamında 28 aileye dava açıldı. Davalar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken ailelere ilk etapta para cezası kesildi.

20 ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Ailelere, çocukların tekrar dilendirilmesi ve okula gönderilmemesi durumunda 3 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra evlatlarının devlet tarafından koruma altına alınacağı uyarısı yapılmasına rağmen çocuklarını dilencilikte araç olarak kullanan ailelerden toplamda 20 çocuk devlet koruması altına alındı. Çünkü çocuklar savcılık talimatıyla 5 güne kadar Sosyal Hizmetlerde tutulabiliyor ardından ailelere teslim ediliyordu. Fakat Sosyal inceleme raporunda çocukların ekonomik anlamda istismar edildiği tespit edilince devlet korumasına alındı.

TCK'DA AÇIKÇA ANLATILIYOR

Türk Ceza Kanunu'nun 229'uncu maddesi dilendirilen çocukla ilgili yaptırımları şöyle anlatıyor: "Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suçun üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, verilecek ceza bir kat artırılır."