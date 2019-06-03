Yüzbinler namaz ve duada buluştu

TRUMP

PUTİN'LE

BUGÜN NELER OLDU

Diyanetİşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" önceki akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılındı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Enderun Usulü Teravih'i ise her dört rekatta bir farklı imamlar kıldırdı. Her dört rekatın ardından da farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu. Bu önemli gecede yüzbinlerin Enderun Teravihi'ni birlikte eda ettiğini dile getiren Erdoğan, buluşmanın büyük anlam taşıdığını kaydetti. Erdoğan, şunları söyledi: "Allah yar ve yardımcımız olsun. Hiç unutmayın evelallah bu millet ezanlarının susturulmasına müsaade etmedi. Bu ülkede Kuran sesi dinmedi, bayrak inmedi. Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yola devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şu hadisi unutmayın, 'Kişi sevdikleriyle beraberdir.' Biz birbirimizi çok seviyoruz, böyle sevmeye de devam edeceğiz." Konuşmasının ardından Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.BaşkanErdoğan, 28-29 Haziran'da Japonya'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birer görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan'ın, 1 Mayıs'ta tahta çıkan yeni Japon İmparatoru Naruhito ile görüşerek, tebriklerini iletmesi bekleniyor.Teravihnamazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde camilerde okunan yüzbinlerce hatm-i şerifin duası yapıldı. Başkan Erdoğan da bu dua öncesi Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetlerini (Amenerresulü) okudu.