Maarif Vakfı, 30 bin öğrenciye ulaştı

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Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıf olarak 35 ülkedeki 270 okulda eğitim verdikleri öğrenci sayısının, 30 bine yaklaştığını bildirdi.Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 35 ülkede 270 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye eğitim öğretim faaliyetleri sunduklarını aktaran Akgün, 17 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı toplam 199 okulun, Maarif Vakfı tarafından devralındığını aktardı. Toplamda 40 ülkede gerek FETÖ/PDY iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni okulların açılması için protokollerin imzalandığını söyleyen Akgün, "Kuruluşumuzun üzerinden geçen 3 yılda vakıf olarak 100 ülke ile resmi temas sağladık. Şu anda 52 ülkede resmi temsilciliğimiz var. Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 16 ülkede 71 yeni okul açıldı" dedi.