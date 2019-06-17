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, 30 bin öğrenciye ulaştı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019
Maarif Vakfı, 30 bin öğrenciye ulaştı
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıf olarak 35 ülkedeki 270 okulda eğitim verdikleri öğrenci sayısının, 30 bine yaklaştığını bildirdi.
Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 35 ülkede 270 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye eğitim öğretim faaliyetleri sunduklarını aktaran Akgün, 17 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı toplam 199 okulun, Maarif Vakfı tarafından devralındığını aktardı. Toplamda 40 ülkede gerek FETÖ/PDY iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni okulların açılması için protokollerin imzalandığını söyleyen Akgün, "Kuruluşumuzun üzerinden geçen 3 yılda vakıf olarak 100 ülke ile resmi temas sağladık. Şu anda 52 ülkede resmi temsilciliğimiz var. Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 16 ülkede 71 yeni okul açıldı" dedi.
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Maarif Vakfı, 30 bin öğrenciye ulaştı
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