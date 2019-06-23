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seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Zeytinburnu mu önde?

seçim sonuçları tüm Türkiye’nin odak noktası oldu. Vatandaşların ve siyasi partilerin heyecanla beklediği 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları için geri sayım sona erdi. İstanbul’da ve 'nda oy kullanan ve burada ikamet eden vatandaşlar ve ’nun oy oranlarını ve kimin önde olduğunu merak ediyor. 2019 Zeytinburnu ilçe seçim sonuçları da Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 23 Haziran seçim yasaklarının kaldırılması ile sonuçlar sabah.com.tr’de olacak!

Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 17:49
Zeytinburnu seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 İstanbul Zeytinburnu Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından YSK İstanbul seçimini iptal etmiş ve belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanmasına karar vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy %58 civarında bir oy oranı ile Zeytinburnu Belediye Başkanı olmuştu. Bugün de İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlarımız merakla 23 Haziran Zeytinburnu seçim sonuçları araştırması yapıyor. İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte 23 Haziran seçim sonuçları sayfası!

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Zeytinburnu seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 İstanbul Zeytinburnu Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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