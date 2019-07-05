Başörtülülere hakarete 1 yıl 6 ay hapis cezası

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İddianamede 3 yıla kadar hapsi istenen Özgentürk, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde çıktığı duruşmada, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 13 Ocak günü 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı bir yazı kaleme alan Özgentürk yazıda başörtüsü takan kadınları aşağılamış, çirkin saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgentürk hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesine başvurulan Özgentürk, iğrenç ifadelerle dolu yazısını savunmuştu. Özgentürk, Sümerlilerden örneklerle başörtülülere hakareti aklamaya çalıştı. Hazırlanan iddianamede, Özgentürk'ün, "başörtüsü takılması eyleminin fahişelere mahsus bir davranış biçimi olduğu imasında bulunarak dini inanç ve gereği halkın belirlediği bir kesimini aşağılama kastı ile hareket ettiği" ifadelerine yer verilmişti."TÜRBANIN nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran'da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş"