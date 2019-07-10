Avrupa’dan mülteciler için insani bir tavır görmedik

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Son dönemde Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme siyasetinin kimi dar görüşlü popülist çevrelerce esir alındığını görüyoruz. Kıta genelinde yükselen ayrımcı ve dışlayıcı akımlar sadece Avrupa'nın iç barışını değil, geleceğini ve umut olma potansiyelini de tehdit ediyor.AB ülkeleri sayıları onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye hali hazırda 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. BM hesaplamalarına göre bugüne kadar yalnızca Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar doları aşan harcama yaptık.Türkiye düzensiz göçle mücadele konusunda da her türlü tedbiri, Ege Denizi başta olmak üzere her alanda hayata geçirdi. 2005-2017 döneminde ülkemizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon kişiyi aşmıştır. Yine aldığımız tedbirler sayesinde Avrupa'ya düzensiz geçiş sayılarını yüzde 99 oranında azalttık. Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Suriyeli mülteciler için harcanmak üzere ülkemize verilen katkı taahhütleri yerine getirilmemiştir. Avrupa Birliği'nin tam 6 milyar euroluk taahhüdünden şimdiye kadar sadece 2,5 milyar eurosu serbest bırakılmıştır.Balkan ülkeleri olarak ekonomik işbirliğini geliştirmek zorundayız. Ülkelerimiz arasındaki dijital altyapı ağlarını güçlendirmemiz önemlidir.