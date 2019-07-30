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Kars'ta terör operasyonu

Kentte, terör örgütü / üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan Kars Şube Başkanı Güldane K, eski il başkanı Nuriye E. ve eski HDP yöneticisi Adem Y. tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 20:20
Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane K, eski HDP il başkanları Nuriye E. ve eski HDP yöneticisi Adem Y. tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Temmuz'da gözaltına alınan HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S, İnsan Hakları Derneği Kars Şube Başkanı Güldane K, eski HDP il başkanı Nuriye E. ve eski HDP yöneticisi Adem Y'nin de bulunduğu 12 zanlının emniyetteki işlemi tamamlandı.

Zanlılar, Kars Harakani Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından, polislerce yoğun güvenlik önlemleri altında Kars Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan bu kişilerden Güldane K, Nuriye E. ve Adem Y. "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 9 kişi ise hakimlikçe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kars'ta terör operasyonu
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