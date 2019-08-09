Son Dakika: Meclis'teki 4 partiden ABD'ye çağrı

TBMM'DEKİ 4 parti grubu (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ortak çağrıda bulundu:

Açıklamada; "Meclisimizde bulunan 4 parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ'ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor; Fethullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

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