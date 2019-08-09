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Son Dakika: Meclis'teki 4 partiden ABD'ye çağrı

Son Dakika Haberi: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 17:06
Son Dakika: Meclis'teki 4 partiden ABD'ye çağrı

TBMM'DEKİ 4 parti grubu (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ortak çağrıda bulundu:

Açıklamada; "Meclisimizde bulunan 4 parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ'ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor; Fethullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

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Son Dakika: Meclis'teki 4 partiden ABD'ye çağrı
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