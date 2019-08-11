Gelibolu Yarımadası’nda yangın

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Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.Orman yangını, dün gece 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Behramlı köyü yakınlarında başlayan yangının bir kolunun köye doğru, diğer kolunun ise Davutbeyin Çiftliği mevkisine doğru ilerlediği öğrenildi.Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etmeye başladı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceeabat ilçesinde çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangın 2 hatta başladı, tek hat üzerinde sürüyor. 20 araç ve 72 arazözle yangına müdahale ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.