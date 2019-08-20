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'te hareketli dakikalar! Bir polis yaralı, saldırgan öldürüldü

'te uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahaleye giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralanırken, saldırgan ölü ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 11:36
Siirt'te hareketli dakikalar! Bir polis yaralı, saldırgan öldürüldü

Olay, dün gece yarısı kent merkezinde yaşandı. Algül Mahallesi'ndeki Molla Halil Medresesi önünde uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mahalle sakinleri kavgayı polise ihbar etti. Hemen verilen adrese gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etmek istedi.

Ancak bu sırada kavga eden gruptan polise ateş açıldı. Polisler de karşılık verince silahlı çatışmaçıktı. Çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. Polisi yaralayan saldırgan ise ölü ele geçirildi.

Yaralı polis memuru kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için arama başlattı.

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Siirt'te hareketli dakikalar! Bir polis yaralı, saldırgan öldürüldü
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