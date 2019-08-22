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‘Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz’

Giriş Tarihi: 22.8.2019
‘Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için "Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz" dedi. O güne özel bir 'Zaman Tüneli' hazırladıklarını belirten Ünal, "Zaman tünelinde herkes var. 2001'den başlayarak tüm aktörlerin ve AK Parti'nin tarihinin yıl yıl anlatıldığı 18 yılın sergisini yapacağız" dedi. Ünal, bir soru üzerine, "Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz" diye konuştu. ANKARA
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