Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberine TÜRGEV'den cevap

AMACIMIZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

-Hemen her fırsatta eğitimi konuşuyoruz, toplumsal gündemimizin en üst sıralarında yer alıyor, ülkece bu konuda mesafe kat edemiyor muyuz?

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne dek önüne koyduğu en önemli hedeflerin başında eğitim yer aldı. Eğitim imkanlarının topluma yaygınlaştırılabilmesi, bölgesel farklılıkların ve dengesizliklerin ortadan kaldırılması ve böylece eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanarak ülkenin insan kaynağının, ülkenin hizmetine verilmesi için hatırı sayılır çabalar gösterildi.

Anlayış olarak son derece doğru bir kalkış noktasından hareket eden bu eğitim felsefesinin önü, çeşitli zamanlarda eğitime dönük ideolojik yaklaşımlar tarafından kesildi ve süreç zaman zaman akamete uğratıldı. Topluma bütüncül bir perspektiften bakmak yerine toplumu kamplara bölen ve eğitim olanaklarını yalnızca kendi ideolojik ve sınıfsal zeminine hasretmek isteyen dışlayıcı bir anlayış maalesef zaman zaman bu topraklarda hüküm sürdü.

Bu anlayışın en belirgin örneklerinden biri 28 Şubat sürecinde yaşananlardı. Oysa Türkiye gibi eğitimde fırsat eşitliği noktasında merdivenin alt basamaklarında yer alan bir ülkede kız çocuklarını konu alan eğitim faaliyetlerinin hiçbir zaman ve hiçbir gerekçe ile akamete uğratılmaması gerekirdi. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların eğitimine set çeken her politikanın bu ülkenin geleceğine bir saldırı olduğu çok sonraları anlaşılabildi.

STK'LAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

-Sizce bu yaşananlardan dersler alındı mı? Kız çocuklarının eğitimi için yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bugün devletin başını çektiği adeta bir seferberlik şeklinde kız çocuklarının okullaşabilmesi ve eğitim imkanlarından daha fazla faydalanabilmesi için önemli adımlar atılıyor. Sadece 2003 yılında Şanlıurfa'da başlatılan "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ile okula gidemeyecek olan yaklaşık 530 bin kızımız eğitim olanağına kavuştu. Eğitimin her alanında hem bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması hem de kız çocuklarını erkek çocukları ile dengeli bir seviyeye getirilebilmesi için çok önemli politikalar hayata geçiriliyor. Ne var ki eğitim çok boyutlu ve altından kalkılması ağır bir yük. Bu konuda yükün tamamıyla devlete bırakılması yerine sivil toplumun da bu değerli amaç için elini taşın altına koyması gerekiyor.

10 BİNDEN FAZLA KIZ ÖĞRENCİYE HİZMET VERİYORUZ

-Siz de sivil toplum çalışmalarının içindesiniz, TÜRGEV'in başındasınız, TÜRGEV neler yapıyor?

TÜRGEV bu çabalardan bir tanesi. Kurulduğu 1996 yılından beri yalnızca kız çocuklarının eğitimine yatırım yapıyor ve onları sadece yükseköğretim yurtlarıyla değil eğitimin her aşamasında desteklemeyi amaçlıyor.

Biz TÜRGEV olarak ülke genelinde 25 ilde, 46 yurt ile 10 bini aşan sayıda kız öğrencimize hizmet veriyoruz. Son 3 yılda sadece burslar vasıtası ile desteklediğimiz öğrenci sayısı bizim için bir iftihar tablosu. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 7106 öğrencinin %49'una, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 9007 öğrencinin %43'üne, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 10.441 öğrencinin %34'üne bağışçı ve gönüllülerimizin katkısıyla burs verdik.

BU ÜLKENİN HAYRINA OLAN HER ADIMIN KARŞISINDALAR

-Bu kadar anlamlı bir faaliyetin arkasında tüm toplumun birleşmesi gerekirken TÜRGEV neden bu kadar hedef alınıyor?

Haklısınız, TÜRGEV ülkenin gurur tablosu olacak işlere imza atarken bazı karanlık odakların her fırsatta harekete geçerek önümüzü kesmeye çalıştıklarını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu ülkenin kız çocuklarının toplumun her kesiminden alacakları her türlü desteğe ihtiyaçları varken kara propagandalarla bu imkanların ortadan kaldırılmasının istenmesini iyi niyetle açıklamak mümkün değil. Daha bugün bir yayın organı tamamen yanlış bilgiler ile hakkımızda bir manşet haberi çıktı.

Bunları hem üzüntüyle hem müşahede ediyor hem de Savcı Mustafa Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle eylem sırasında röportaj yapıp "bu eylem mecbur bırakıldığımız eylem" gibi korkunç bir manşetle savcımızı şehit edenleri temize çekmeye çalışan yahut Mit tırları haberini yaparak ülkenin milli güvenliğini açıkça tehdit eden bir psikolojik harp aygıtının bizimle ilgili olumsuz haberler yapmasına da şaşırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Neticede bu ülkenin hayrına adım atan kim varsa düşman olan yapılar bunlar.

CUMHURİYET YALAN SÖYLÜYOR

-Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yine TÜRGEV hedef alınmış. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?

Halkımızı doğru bilgilendirmek adına bu vesile ile Cumhuriyet Gazetesi'nde "Türgev para basacak" şeklinde yer alan asılsız haberin içeriğine değineyim. Haberde konu edilen ve bizim cebimize girecekmiş gibi lanse edilen KYK yardımı devletin vakıflara değil bizzat öğrenciye sunduğu bir destek olup, öğrencinin kendi imzası karşılığında barınması ve beslenmesi için aldığı, devletin bu imza karşılığında kurumlara ödediği ve öğrencinin yurt barınma masraflarından düşülen bir meblağ. Burada devlet kendi öğrencisine desteği doğrudan veriyor, kurumlar ise aracı olarak işlemleri yürütüyor.

ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ ÇAĞRI

Ben buradan bütün öğrencilere sesleniyorum. Bu gazete ve söz konusu karanlık odaklar sırf ideolojik düşmanlıkları nedeniyle, nasıl ki daha önce bizzat Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde başlattığı burs uygulamasının iptaline neden oldularsa, aynı şekilde devlet tarafından sizin için ödenen barınma ve beslenme yardımınıza da göz dikmiş durumdalar. Gençlerimizi bu konuda duyarlı davranarak Cumhuriyet gazetesine tepki göstermeye davet ediyorum. Zira TÜRGEV düşmanlığı söz konusu olduğunda ne sizin barınma ve beslenme yardımlarınız ne burslarınız ne de kız çocuklarının önüne konmuş imkanların kaybedilmesi bu kesim için bir şey ifade ediyor. Gençlerimizin bu sorumsuzca davranışlara ve körü körüne düşmanlığa kendi geleceklerinin malzeme yapılmasına sessiz kalmayacaklarına inanıyorum.

Erdoğan: Paralel çete en çok TÜRGEV ile uğraştı