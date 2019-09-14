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4 ilde dolandırıcılığa 7 tutuklama

 merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık opersyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 13:47 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 13:50
4 ilde dolandırıcılığa 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu belirterek, icradan ucuz ev, arsa ve araba alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Fethiye merkezli İzmir, Antalya, İstanbul ve Çanakkale'de 45 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 9 kişi, operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye'de adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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4 ilde dolandırıcılığa 7 tutuklama
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