İçişleri Bakanı Soylu'dan "mülteci" açıklaması! Son rakamı verdi

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

3,5 MİLYON SURİYELİ ÜLKEMİZDE

"Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır. Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir"

UYUŞTURUCU...

"Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015'te 590 kişiydi, 2016'da 920'ye ve 2017'de aniden 941'e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657'e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir"

PKK'YA YÖNELİK 90 BİN OPERASYON

"PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'tür."