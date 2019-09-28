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Mazlumların sesi oldunuz

Başkanı Arslan, ’de yaptığı konuşmadan dolayı Başkan Erdoğan’a tebrik mektubu gönderdi: Dünyanın adil geleceğini içeren cesur konuşmanızdan dolayı içtenlikle tebrik ederiz

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Mazlumların sesi oldunuz
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 74. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan'ın Filistin davasıyla ilgili samimiyet ve kararlılığının mazlum Filistin halkı için önemli bir destek olduğunu belirten Arslan, mektubunda, "Israrla üzerinde durduğunuz, 'Dünya 5'ten büyüktür' söyleminiz, artık tüm mazlum milletlerin ümidi, mücadelesinde bir mihenk taşı ve mottosu olmuştur" ifadeleri yer aldı. Yine mektupta "Dünya mazlumlarının yüreklerini serinleten, dünyanın adil geleceğini içeren kodları ortaya koyan cesur konuşmanızdan dolayı bir kez daha içtenlikle tebriklerimizi arz ederiz" denildi.

TURİZM GÜNÜ'NÜ KUTLADI
BAŞKAN Erdoğan, "Dünya Turizm Günü'nü" kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya turizminden aldığımız payı büyütme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 2023'te hedefimiz 75 milyon turist" dedi.
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Mazlumların sesi oldunuz
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