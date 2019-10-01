Ayakta alkışladılar

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) konser sezonu dün akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel konserle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konsere eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. CSO 1'inci Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri, dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel oldu. Pekinel ikilisi, açılış konserinde, Fransız besteci Francis Poulenc'in piyano ve orkestra için yazdığı konçertosunu seslendirdi. Çağdaş Türk müziğinin en güzel örneklerini veren, ikinci kuşak bestecilerden Ferit Tüzün'ün en önemli yapıtları arasında kabul edilen Türk Kapriçyosu da açılış eseri olarak programda yer aldı.

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserine katıldı

Erdoğan, Pekinel kardeşleri ve orkestrayı ayakta alkışladı.

Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımıyla, Gürcistan asıllı Rus bestecisi Alexander Borodin'in bestelediği "Poloveç Dansları" ise konserin final eseri oldu.

Bu arada Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı da kutladı. Erdoğan, şunları kaydetti: "İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda aziz milletimiz, yüzyıllardır toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitliliği, birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli zenginlik olarak telakki etmiştir."

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserine katıldı





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Güher ve Süher Pekinel'le bir araya geldi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1'inci Şef Rengim Gökmen ve CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu'na 1933 yılına ait İstiklal Marşı kaydı bulunan taş plak hediye etti.