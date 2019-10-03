Türkiye yaya geçitlerinde nöbet tuttu

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İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayayın" uygulaması kapsamında 81 ilde farkındalık etkinlikleri düzenlendi. "2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla tüm illerde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 20 bin yaya geçidinde nöbet tutuldu.İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana'nın yanı sıra 81 ildeki etkinliğe binlerce öğrenci katıldı. Uygulama kapsamında polis ekipleri araç sürücülerine kampanya ile ilgili bilgi verirken öğrenciler de ellerindeki broşürleri dağıtarak sürücüleri kampanyaya destek olmaya davet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'daki bir yaya geçidinde nöbetlere katıldı. Uygulama alanlarından biri olan Taksim Meydanı'nda bulunan yaya geçidi önünde de öğrenciler, ellerinde "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın. Yaya Güvenliğinin Nöbetçileriyiz" yazılı pankart taşıdı. Öte yandan İstanbul'da 2019 yılında yaya öncelikli trafik yılı kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yaya ölümlü kazalarda yüzde 12 azalma yaşandığı belirtildi.SABAH