Ve beklenen gün geldi... Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açıyor

Merkezi İstanbul'da bulunan ve 7 ülkedeki 18 federasyondan oluşan Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul'da başladı. Azim, kararlılık ve mücadelenin vurgulandığı "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen festival 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 81 ilin çadırlarıyla yer alacağı festival, Atatürk Havalimanı'nda 6 Ekim'e kadar sürecek. Festival kapsamında yağlı, şalvar, kuşak, aba ve ağaç güreşi, cirit, atlı ve yaya okuçuluk, aşık oyunu, kökbörü ve mangala gibi geleneksel spor aktiviteleri olacak. Festivalin bu yılki sürpriz konuğu Arjantin'in atlı spor oyunu Pato ekibi. Festivalde kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite var. Festival kapsamında TİKA'nın katkılarıyla Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna Yemen mutfağından örnekler sunulacak. Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen etkinliklerle yöresel tadımlar ve ikramlar yapılacak.

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ÇOCUKLARA ÖZEL...

Festivalde çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunları oynama şansı bulacak. TRT'den Tozkoparan dizisinin karakterleri ile Rafadan Tayfa ekibi festival alanında olacak.







'GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAYAN GELECEĞİNİ YAŞAYAMAZ'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı, "Bu yılki slogan, azim kararlılık ve mücadele ile 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' oldu. Tarihimize, kültürümüze baktığımızda Osmanlı dönemindeki kaftanların, kuşakların yani o dönemin kılık kıyafet tarihinin de gelecek nesillere aktarılması önemli. Festivalde sadece unutulmaya yüz tutmuş spor dallarına değil el sanatları, yemek ve kıyafet kültürüne de yer veriyoruz. Amacımız bu tarihi kültürel öğelerin yaşatılması ve tanınması. Mottomuz: Geçmişine sahip çıkamayan geleceğini yaşayamaz. Küçükçekmece Meydanı'ndaki ilk festivale 350 bin kişi gelmişti. Yenikapı Miting Alanı'nda yaptığımız ilk festivale 750 bin, geçen yılkine de 1 milyon ziyaretçi geldi. Bu yıl 1 milyon üzerinde katılımcı bekliyoruz" diye konuştu.







FESTİVALDE BUGÜN

10:00-14:30: Açılış Konuşmaları ve Kortej Yürüyüşü



GÜREŞ MEYDANI

14:00 - 14:45 Aba Güreşleri

14:45 - 15:30 Kuşak Güreşi

15:00 - 18:00 Yağlı Güreşler

15:30 - 16:15 Şalvar Güreşi

16:15 - 17:00 Aba Güreşleri

17:00 - 17:45 Kuşak Güreşi

17:45 - 18:30 Şalvar Güreşi



ATLI SPORLAR ALANI

14:30 - 15:15 Atlı Cirit Gösterisi

15:15 - 16:00 Kökbörü Gösterisi

16:00 - 16:45 Atlı Okçuluk Gösterisi

16:45 - 17:15 Azerbaycan - Karabağ At Gösterisi

17:15 - 17:45 Pato Gösterisi



OBA ALANI

14:00 - 14:30 Duvak Açma Töreni

14:45 - 15:15 Beşik Toyu

15:30 - 16:00 Tuşo Toyu

16:00 - 16:30 İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu



ÇOCUK OYUNLARI ALANI

14:00 - 19:00 Aşık Oyunları

14:00 - 19:00 Mangala Oyunu



SAHNE

15:00-15:45 İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu (Mehteran)

15:50-16:10 Yöresel Halk Oyunları (Tokat)

17:30-19:00 Grup Tillo