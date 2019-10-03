Ve beklenen gün geldi... Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açıyor

Merkezi İstanbul'da bulunan ve 7 ülkedeki 18 federasyondan oluşan Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul'da başladı. Azim, kararlılık ve mücadelenin vurgulandığı "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen festival 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 81 ilin çadırlarıyla yer alacağı festival, Atatürk Havalimanı'nda 6 Ekim'e kadar sürecek. Festival kapsamında yağlı, şalvar, kuşak, aba ve ağaç güreşi, cirit, atlı ve yaya okuçuluk, aşık oyunu, kökbörü ve mangala gibi geleneksel spor aktiviteleri olacak. Festivalin bu yılki sürpriz konuğu Arjantin'in atlı spor oyunu Pato ekibi. Festivalde kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite var. Festival kapsamında TİKA'nın katkılarıyla Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna Yemen mutfağından örnekler sunulacak. Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen etkinliklerle yöresel tadımlar ve ikramlar yapılacak.
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ÇOCUKLARA ÖZEL...
Festivalde çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunları oynama şansı bulacak. TRT'den Tozkoparan dizisinin karakterleri ile Rafadan Tayfa ekibi festival alanında olacak.
'GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAYAN GELECEĞİNİ YAŞAYAMAZ'
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı, "Bu yılki slogan, azim kararlılık ve mücadele ile 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' oldu. Tarihimize, kültürümüze baktığımızda Osmanlı dönemindeki kaftanların, kuşakların yani o dönemin kılık kıyafet tarihinin de gelecek nesillere aktarılması önemli. Festivalde sadece unutulmaya yüz tutmuş spor dallarına değil el sanatları, yemek ve kıyafet kültürüne de yer veriyoruz. Amacımız bu tarihi kültürel öğelerin yaşatılması ve tanınması. Mottomuz: Geçmişine sahip çıkamayan geleceğini yaşayamaz. Küçükçekmece Meydanı'ndaki ilk festivale 350 bin kişi gelmişti. Yenikapı Miting Alanı'nda yaptığımız ilk festivale 750 bin, geçen yılkine de 1 milyon ziyaretçi geldi. Bu yıl 1 milyon üzerinde katılımcı bekliyoruz" diye konuştu.
FESTİVALDE BUGÜN
10:00-14:30: Açılış Konuşmaları ve Kortej Yürüyüşü
GÜREŞ MEYDANI
14:00 - 14:45 Aba Güreşleri
14:45 - 15:30 Kuşak Güreşi
15:00 - 18:00 Yağlı Güreşler
15:30 - 16:15 Şalvar Güreşi
16:15 - 17:00 Aba Güreşleri
17:00 - 17:45 Kuşak Güreşi
17:45 - 18:30 Şalvar Güreşi
ATLI SPORLAR ALANI
14:30 - 15:15 Atlı Cirit Gösterisi
15:15 - 16:00 Kökbörü Gösterisi
16:00 - 16:45 Atlı Okçuluk Gösterisi
16:45 - 17:15 Azerbaycan - Karabağ At Gösterisi
17:15 - 17:45 Pato Gösterisi
OBA ALANI
14:00 - 14:30 Duvak Açma Töreni
14:45 - 15:15 Beşik Toyu
15:30 - 16:00 Tuşo Toyu
16:00 - 16:30 İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu
ÇOCUK OYUNLARI ALANI
14:00 - 19:00 Aşık Oyunları
14:00 - 19:00 Mangala Oyunu
SAHNE
15:00-15:45 İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu (Mehteran)
15:50-16:10 Yöresel Halk Oyunları (Tokat)
17:30-19:00 Grup Tillo