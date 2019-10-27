Son dakika haber... Trump resmen açıkladı: DEAŞ sözde lideri Bağdadi öldü!

ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek son daikka açıklamalarda bulundu! Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından terör örgütü DEAŞ ile ilgili tartışmalar alevlenmişti. YPG/PKK tarafından bazı DEAŞ hapishanelerinin boşaltılması büyük tepki toplamış ve kaçan DEAŞ'lıların bir kısmı Türk kuvvetleri tarafından Suriye'de yakalanmıştı. Dünyanın gözü Suriye'nin kuzeyindeyken ABD Başkanı Trump düzenlediği basın toplantısında Bağdadi'nin öldürüldüğünü bildirdi. Trump, Türkiye, Irak ve Rusya'ya yardımları için teşekkür etti.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle: