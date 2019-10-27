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Son dakika haber... Trump resmen açıkladı: sözde lideri Bağdadi öldü!

ABD Başkanı 'tan son dakika haberi geldi. Tüm dünyanın gündemine oturan habere göre, Trump attığı tweet'te "Az önce çok büyük bir şey oldu" demiş ve Bu paylaşımın hemen ardından Trump'ın kampanya danışmanı David Wohl " sözde lideri Bağdadi öldü" açıklamasında bulunmuştu. Az önce kameralar karşısına çıkan Trump "DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi öldürüldü" dedi. DEAŞ terör örgütü içerisinde büyük bir nüfuza sahip Ebru Bekir el-Bağdadi uzun bir süredir topraklarında saklanıyordu. İşte son dakika haberinin detayları ve yayınlanan görüntüler…

Giriş Tarihi: 27.10.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 17:03
Son dakika haber... Trump resmen açıkladı: DEAŞ sözde lideri Bağdadi öldü!

ABD Başkanı kameralar karşısına geçerek son daikka açıklamalarda bulundu! 'de yaşanan son gelişmelerin ardından terör örgütü ile ilgili tartışmalar alevlenmişti. YPG/PKK tarafından bazı DEAŞ hapishanelerinin boşaltılması büyük tepki toplamış ve kaçan DEAŞ'lıların bir kısmı Türk kuvvetleri tarafından Suriye'de yakalanmıştı. Dünyanın gözü Suriye'nin kuzeyindeyken ABD Başkanı Trump düzenlediği basın toplantısında Bağdadi'nin öldürüldüğünü bildirdi. Trump, Türkiye, Irak ve Rusya'ya yardımları için teşekkür etti.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

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Son dakika haber... Trump resmen açıkladı: DEAŞ sözde lideri Bağdadi öldü!
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