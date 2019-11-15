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'da kaçak sigara operasyonu

'da seyyar satıcılara yönelik yapılan operasyonda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 400 tane sigara ve 125 kaçak içki ile 2 bin 583 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:40
Adana'da kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki seyyar satıcılara yönelik operasyon yaptı. Baskınlarda, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 400 tane sigara ve 125 kaçak içki ile 2 bin 583 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Kaçak malzemeleri temin ettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da kaçak sigara operasyonu
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