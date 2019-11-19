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Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür

, 'da halkın güvenliği için yapılan yol kontrollerinde yerli halkın Mehmetçiğe nasıl teşekkür ettiğini paylaştı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 18:24
Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da yaşayan bir vatandaşın, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz" ifadeleri dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor. Suriyeli kardeşimiz: 'Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz' diyerek teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.
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Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür
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