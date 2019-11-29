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Başkanı’nın hesapları hacklendi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ’nin hesaplarına siber saldırı düzenlendi. 'den yapılan açıklamada, "Başka şahıslar tarafından hesapların belirli bir süre yetkisiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu eylemi gerçekleştirenler hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 19:50
TİM Başkanı’nın sosyal medya hesapları hacklendi

TİM'den yapılan yazılı açıklamada "Duruşundan asla taviz vermeyecek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçılarımız, dış ticaret fazlası veren Türkiye davası için çalışmaktadır.

Yetkisiz kişilerce itibarımızı zedelemeye yönelik kötü niyetli olarak yapılan sosyal medya paylaşımları, beğeniler ve tüm sosyal medya işlemleri hiçbir suretle Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız İsmail Gülle ve kurumumuz görüşlerini temsil etmemektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz" ifadelerine yet verildi.

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TİM Başkanı’nın sosyal medya hesapları hacklendi
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