Adana'da FETÖ şüphelisi 6 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler tutuklu Erol K. ve Nazmi S. ile tutuksuz S.A, M.E, M.Ş. ve İ.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlıların örgütün yeniden yapılanması ve örgüt tabanının dağılmaması için kentte faaliyet yürüttükleri aktarıldı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

''Zanlıların örgütün yeniden yapılanması ve insan kaynağının bir arada tutulması amacıyla faaliyet gösterdikleri ve şüpheliler tarafından oluşturulan eğitim merkezlerinde özellikle daha önce haklarında FETÖ/PDY kapsamında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmayan şahıslara yer verdiklerinin tespit edilmesi ve böylelikle hem terör örgütüne finans sağlandığı hem de yeni insan kaynağı oluşturmanın hedeflendiği hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede beyanlarına yer verilen şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.