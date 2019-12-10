İstanbul’daki ana darbe davalarının tamamı karara bağlandı

FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da 2 bin 626 sanık yönünden açılan 41 ana darbe davasının tamamı karara bağlandı. 3 yıl içerisinde tamamlanan darbe girişimi davalarında bin 254 sanık ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Valilik binası, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bayrampaşa ile Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesi, Mahmutbey Gişeleri, Türk Telekom binası ve TRT binası işgal edilmeye çalışılmış, boğaz köprüleri kapatılmıştı.





İSTANBUL'DA 41 ANA DARBE DAVASI AÇILMIŞTI



Darbe girişiminin gerçekleştiği esnada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye üye askerler için gözaltı talimatı verilmiş ve girişimde görev alan askerlerin haklarındaki soruşturmalar hızlı bir şekilde tamamlanmıştı. Tamamlanan soruşturmalar kapsamında İstanbul'da 41 ana darbe davası açılmıştı. Darbe girişiminin aktörlerinin yargılandığı 41 davadan en sonuncusu olan FETÖ sanığı Sat'çılar ile mahrem imamlarının yargılandığı davanın geçtiğimiz Cuma günü karara bağlanmasıyla İstanbul'daki ana darbe yargılamaları sona erdi.





BİN 254 SANIĞA HAPİS CEZASI



Mahkemelerce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapılan yargılamalarda 2 bin 626 sanık yargılandı. Darbe davalarında bin 254 sanık 'Anayasayı ihlal', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Yargılamalarda, darbe girişimi esnasında vatani görevlerini yapmak için askerde bulunan erlerin büyük çoğunluğu beraat etti. Karara bağlanan davalardan dosyası ayrılan bazı sanıkların ise yargılanmasına devam ediliyor.

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ANA DARBE DAVASINDA SANIKLARA CEZA YAĞDI



15 Temmuz darbe girişimini İstanbul genelinde planlayan üst rütbeli 24 eski askerin yargılandığı İstanbul ana darbe davası 17 Nisan 2018'de karara bağlanmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada eski tümgeneral Fethi Alpay, eski tuğgeneraller Eyyüp Gürler ile Özkan Aydoğdu, eski kurmay albaylar Ahmet Gümüş, Mehmet Kapan, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Ömer Faruk Özköse ile kurmay albay Sadık Cebeci, eski kurmay yarbaylar Şakir Çınar ile Fatih Karakaya ve eski kurmay binbaşı Murat Yanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İSTİNAF MAHKEMESİ CEZALARI ONADI



İstanbul ana darbe davasında yargılanan sanıklardan Muzaffer Düzenli, Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Murat Yanık ve Özkan Aydoğdu'nun, darbe girişimi gecesi şehit olan 87 kişinin ölümüne ilişkin 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmişti. Aynı davada sanık olarak yer alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve 9 sanığın ise dosyası ayrılırken, davada yargılanan 2 sanık çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırıldı. Davanın kararına ilişkin yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 2. Ağır Ceza Dairesince reddedilerek, hapis cezaları onanmıştı.

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15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ DAVASINDA 72 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Darbe girişimi gecesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit edilmesi, yüzlerce kişinin yaralanması ve yaşanan olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılaması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince yapıldı. Karara bağlanan davada 72 sanık 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış 22 sanık ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' gerekçesiyle 17 yıl 7'şer ay, 5 sanığa ise aynı suçtan 15'er yıl hapis cezası verilmişti.

Birçok sanığın, 34 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilen davada, biri asteğmen 43'ü er toplamda 44 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verildi. İstinafa gönderilen mahkeme kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince onandı.

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FSM KÖPRÜSÜ DAVASINDA 14 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



15 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün işgal girişimi ve 3 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada ise 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık müebbet ve çeşitli oranlardan hapis cezasına çarptırıldı. 1'i tutuklu 46 er sanığın ise dosyası ayrıldı.

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İBB'NİN İŞGALİ DAVASINDA 40 SANIĞA HAPİS



Darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali sırasında çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin 52 sanığın yargılaması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince yapıldı. Davada tutuklu bulunan 8 tutuklu subay, 'Anayasayı ihlal', 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 912'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Atilla Bostan'ın ise 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmedildi.

İşgal davasında 31 er, benzer suçlardan 15'er kez müebbet hapse mahkum edilirken, öldürme olaylarına karışmayan 2 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Davada olaylara karışmadığı tespit edilen 11 er beraat etti.





İSTİNAF 51 SANIK YÖNÜNDEN KARARI ONADI



İstinafa taşınan karara ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Atilla Bostan'ın dosyasının ayrılarak, yeniden yargılanmasına karar verdi. İstinaf 40 sanığın hapis cezasına ve 11 sanığın beraatine ilişkin karar ise onandı.

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AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA 15 SANIĞA MÜEBBET



15 Temmuz'da AK Parti İl Başkanlığı'nın işgal girişimine ilişkin 75 sanık İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Yargılama sonucunda 4 sanık ağırlaştırılmış müebbette, 11 sanık ise müebbet hapse çarptırıldı. Dava kararına ilişkin yapılan istinaf başvurusu reddedilerek, sanıklar hakkında verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince onandı. Davadan dosyası terfik edilen 60 terhisli er için ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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HAVALİMANI İŞGAL DAVASINDA 10 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 43 MÜEBBET HAPİS CEZASI



15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Atatürk Havalimanı işgal girişimi ve 2 kişinin şehit edilmesine yönelik davada eski Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir'in de bulunduğu 10 sanık 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



'Anayasayı ihlal' suçundan 43 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, 85 sanık 'Anayasayı ihlale teşebbüs etmeye yardım' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi. Aynı davada 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada bazı sanıklara, 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Hava ulaşım araçlarını kaçırma' suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezası verildi.

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ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ AYNACI'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Darbe girişimi sırasında İstanbul'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesinin ele geçirilmesi ve bu sırada zırhlı araçların altında kalarak 5 kişinin şehit düşmesine ilişkin 67 sanığın yargılandığı davada, olay gecesi Vatan Caddesi'ndeki bir tankta kamuflajla yakalanan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ve 10 muvazzaf asker, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanık ise müebbet hapisle cezalandırılırken büyük çoğunluğu erlerden oluşan 54 sanığın ise beraatine karar verildi.





İSTANBUL VALİLİĞİ İŞGAL GİRİŞİMİNE 8 SUBAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



İstanbul Valiliği binasının ele geçirilmesi girişimine ilişkin, 12'si tutuklu 87 sanığın yargılandığı davada 8 subay 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, 79 sanık ise beraat etti.

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HAVA HARP OKULU'NA İLİŞKİN 43 SANIK YARGILANDI



Darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulu'nda görevli subayların ve FETÖ/PDY terör örgütünün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile 15-16 Temmuz'da telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı.



Sözde atama listesinde 'İstanbul TRT Müdürü' olarak adı geçen Ergezen, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' ve 'Cebir ve şiddet kullanarak gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 25 yıl hapse mahkum edildi.

Ergenezen'in yanı sıra 7 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı davada 6 sanık ise müebbet hapse mahkum edilmişti. Firari 2 sanığın dosyasını ayıran mahkeme hayatını kaybeden Adnan Çetin yönünden ise davanın düşürülmesine karar verdi. Davada yargılanana 7 sanığın beraatine karar veren mahkeme diğer sanıkları ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına mahkum etmişti.

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SAT'ÇILAR VE MAHREM İMAMLARA HAPİS CEZASI



FETÖ Darbe girişimine ilişkin açılan ana davalardan olan Sualtı Taarruz (SAT), Sualtı ve Kurtarma Komutanlıklarında görev yapan 38 asker ile onlardan sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının 'mahrem imamı' olan 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 52 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Cuma günü karara bağlandı.



Mahkeme, darbe girişiminin ardından silahları gömen eski SAT'çı binbaşı Hakan Egemen'i 'Anayasal ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, eski binbaşılar Murat Çetinkaya ve Tahsin İşlekel'in aralarında bulunduğu 7 sanığı 'Anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti, 11 sanığı 'Anayasayı ihlal etmeye yardım' suçundan 12 yıl 6'şar ay, 2 sanığı ise aynı suçtan 13 yıl 4'er ay hapse çarptırdı. Firari 7 sanığın dosyasını ayıran mahkeme diğer sanıklara ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırdı.

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SELİMİYE KIŞLASI, ÜSKÜDAR ÇEVİK KUVVET, TRT BİNASI VE TAKSİM MEYDANI OLAYLARINA İLİŞKİN DAVALARDA CEZA YAĞDI



Karara bağlanan diğer darbe girişimi davalarında ise verilen cezalar şöyle; Selimiye Kışlası ve Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi darbe girişimi davasında yargılanan 128 sanıktan 56'sı hakkında mahkumiyet kararı verildi. Davada 4 firari sanığın dosyası ayrılırken, 68'i beraat etti. Mahmutbey ve Ispartakule Gişelerinin işgali davasında yargılanan 36 sanıktan 10'u hakkında mahkumiyet, 26 sanık hakkında beraat kararı verildi. TRT Binası ve Taksim meydanının işgal girişimi davasında 123 sanık yargılandı. Davada 31 sanık hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 92 sanık beraat etti. Harp Akademileri davasında yargılanan 126 sanıktan 112 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Yalova Harp Okulu'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü işgal girişimine takviye davasında yargılanan 75 sanıktan 3'ü hapis cezasına çarptırıldı. 70 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 2 sözleşmeli erin dosyası ise ayrıldı. Casper Plaza, Vodafone Arena, TRT Ulus binası ve Digitürk baskını ile yayınların kesilmesine ilişkin davada yargılanan 96 sanıktan 17 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. 66. Mekanize Tugay'dan Valilik binasını ele geçirmeye çalışan darbecilere takviye davasında yargılanan 24 sanıktan 1'i hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 23 sanık beraat etti.

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BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET, SABİHA GÖKÇEN VE DİĞER DAVALARDA SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi işgal girişimi davasında yargılanan 58 sanıktan 18'i hakkında mahkumiyet kararı verildi. Türk Telekom binası işgal girişimi davasında yargılanan 13 sanıktan 7'si hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 7'si beraat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi darbe davasında yargılanan 71 sanıktan 37'si hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 34'ü beraat etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi işgal girişimi davasında yargılanan 28 sanıktan 7'si hakkında mahkumiyet kararı verilirken, dosyası ayrılan 21 terhisli er hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. 23. Motorlu Piyade Alayından çıkıp Kartal Köprüsü'ne giden ve 23. Motorlu Piyade Alayında kalan askerlerin davasında toplamda 117 sanıktan 26'sı hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bu davadan dosyası ayrılan ve Samandıra Gişeleri'ndeki 22 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Yargılamada Çekmeköy Kışlasında bulunan 2 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Davadan dosyası ayrılan 55 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, 1 sanık hakkına mahkumiyet verildi. Atatürk Havalimanı'nda görevli polisler ve güvenlik görevlileri ile ilgili davada yargılanan 13 sanık beraat etti. Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy darbe girişimi davasında yargılanan 117 sanıktan 50'si hakkında mahkumiyet kararı verildi. 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı darbe girişimi davasında 19 sanıklı davada 9'u hakkında mahkumiyet kararı verildi. Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in enterne edilmesi davasında yargılanan 7 sanıktan 5'i hakkında mahkumiyet kararı verildi. Firari 2 sanığın ise dosyası ayrıldı. Afet Koordinasyon Merkezinin işgal girişimi davasında yargılanan 17 sanıktan 6'sı hakkında mahkumiyet kararı verildi. Tuzla Piyade Okulu darbe girişimi davasında yargılanan 40 sanıktan 12'si hakkında mahkumiyet kararı verildi. Maltepe 2. Zırhlı Tugay darbe girişimi davasında yargılanan 27 sanıktan 12'si hakkında mahkumiyet kararı verildi. Borsa İstanbul Binasının işgal davasında yargılanan 15 sanıktan 2'si hakkında mahkumiyet kararı verildi. Orhanlı Gişeler darbe girişimi davasında yargılanan 187 sanıktan 65'i hakkında mahkumiyet verildi. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı darbe girişimi davasında yargılanan 23 sanıktan 3'ü hakkında mahkumiyet kararı verildi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı darbe girişimi davasında yargılanan 8 sanıktan 1'i hakkında mahkumiyet kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı darbe girişimi davasında yargılanan 92 sanıktan 39'u hakkında mahkumiyet kararı verildi. Doğan Medya Center binasının işgal girişimi davasında yargılanan 19 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Türk Telekom darbe girişimi davasında yargılanan 41 sanıktan 40'ı hakkında mahkumiyet, 1'i hakkında beraat kararı verildi. Fenerbahçe Orduevi işgal girişimi davasında yargılanan 40 sanıktan 5'i hakkında mahkumiyet kararı verildi. Yalova Hava Meydan Komutanlığı darbe girişimi davasında yargılanan 15 sanıktan 10'u hakkında mahkumiyet kararı verildi. Hadımköy Kışlası darbe girişimi davasında yargılanan 62 sanıktan 9'u hakkında mahkumiyet kararı verildi. Sultanbeyli'de bulunan Mehmetçik Vakfı'nın bulunduğu yere ulaşan 122 sanığın yargılandığı davada 122 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.