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Savcı Sayan 'Öğrencibüs' uygulamasını tanıttı! Öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak

Belediye Başkanı Savcı Sayan 'Öğrencibüs' adını verdiği ve öğrencilerin kampüs ile şehir merkezi arasındaki ulaşımını kolaylaştıracak uygulamayı tanıttı.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 14:59
Savcı Sayan 'Öğrencibüs' uygulamasını tanıttı! Öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak

Ağrı Belediyesi, "Öğrencibüs" ile öğrencilerin kampüs ile şehir merkezi arasındaki ulaşımını sağlıyor. Bu hizmeti tanıtan Belediye Başkanı Savcı Sayan, otobüsün direksiyonuna geçti ve öğrencileri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsüne götürdü.

Sayan, o anları şarkıcı Kayahan'ın şarkısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir kliple Twitter'dan paylaştı. Sayan paylaşımında "Bugün ÖĞRENCİBÜS'le öğrenci kardeşlerimi taşıdım.... Kampüsten şehir merkezine direk ulaşım.... ÜCRET 25 KURUŞ.... Ağrı öğrenci kenti olacak... Gelecek yıl Ağrı'yı tercih edenlere daha ne sürprizlerimiz olacak...." ifadelerini kullandı.

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Savcı Sayan 'Öğrencibüs' uygulamasını tanıttı! Öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak
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