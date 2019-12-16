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2 yıl daha Asya Parlamenter Asamblesine başkanlık yapacak

12. Genel Kurulunda, 'nin 2020-2021 dönem başkanlığını da yapması yönünde karar alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.12.2019 01:09
Türkiye 2 yıl daha Asya Parlamenter Asamblesine başkanlık yapacak

Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 42 üye ülkeden meclis başkanları, parlamenter heyetler ve gözlemci üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu, ortak bildirgenin açıklanmasıyla sona erdi.

Ortak bildirgede, 2 yıldır APA'nın başkanlığını yürüten Türkiye'nin 2020-2021 yıllarında da başkanlık yapması kararı yer aldı.

2022-2023 dönemi için ise başkanlığı devralmak isteyen ülkelerin talepte bulunması istendi.

Toplantı sonunda İran heyeti, İsrail rejimini tanımadıkları yönünde APA 12. Genel Kurulu raporuna şerh koymak istedi. APA Genel Sekreterliği ise bu talebin yazılı yapılmasını istedi.

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Türkiye 2 yıl daha Asya Parlamenter Asamblesine başkanlık yapacak
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