Berkay İşlev davasında karar çıktı

İstanbul Beyoğlu'da 3 yıl önce iki grup arasındaki sokak çatışmanın ortasında kalan Berkay İşlev (16) hayatını kaybetmişti. İşlev'in içinde bulunduğu aracı kullanan teyzesinin oğlu Serkan Özakoğlu ise sakat kalmıştı. Sanıklardan ikisi 17 yaşında olduğu için Çocuk Mahkemesi'nde, diğerleri İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava Nisan 2018'de karara bağlandı ve 2 sanığa ceza verildi. Geri kalan sanıklar beraat etti. Ancak İstinaf Mahkemesi kararı bozarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılaması yapılan davada sanıklardan Ercan Ç.'nin müşteki Şerif Akyol'a yönelik kasten yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapsine, sanık Çağatay H.'nin müştekiler Serkan Özakoğlu ve Adem Gök'e yönelik kasten yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle toplamda 6 yıl 10 ay hapsine karar verdi. Yargılamada hayatını kaybeden Ramazan Çelik'e yönelik kasten öldürme suçunu işlediği tespit edilen Hüseyin Kılıç ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında tespit edilen Kılıç'ın cezası 12 yıl 6 aya düşürüldü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 12 YIL 6 AY'A DÖNDÜ

Çatışmanın arasında kalarak isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkay İşlev'i de öldürdüğü tespit edilen Hüseyin Kılıç, çocuğa karşı kasten öldürme suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. 15-18 yaş aralığında bu suçun işlenmesinden dolayı bu ceza 12 yıl 6 aya düşürülürken Kılıç, farklı suçlardan da 6 yıl 1 ay hapse daha mahkum edildi.