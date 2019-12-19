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öğretmenleri davasında karar: 8yıl 9 ay hapis

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 21 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:03
FETÖ öğretmenleri davasında karar: 8yıl 9 ay hapis

21 SANIK ESKİ ÖĞRETMEN

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık R.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

8 YIL HAPİS

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ali Çinkır'ın FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çinkır'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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FETÖ öğretmenleri davasında karar: 8yıl 9 ay hapis
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