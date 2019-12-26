Reina saldırısı 3. yılında

İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında yılbaşı kutlamalarında Reina'da düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 3 yıl geçti. Gözaltı aşamasında suçlamaları kabul eden saldırgan Abdulkadir Masharipov, yargılama aşamasında suçlamaları reddetmişti. Masharipov'un da aralarında bulunduğu 58 sanıklı davanın 27 Ocak'taki celsesinde mütalaanın açıklanması bekleniyor.



İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15'te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov'u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve 4 operasyondan son anda kurtulan Masharipov, Esenyurt'ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalanmıştı.



"Amacım Hristiyanları öldürmekti"



Emniyetteki işlemleri tamamlanan sanık Masharipov, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sanık Masharipov hakimlikteki ifadesinde, "Reina olayından önce herhangi bir eyleme katılmadım. Dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacı ile onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hristiyanları öldürmekti. Türkiye'de herhangi bir örgütsel toplantıya katılmadım. Telefonla irtibat kurmuyorduk. 31'inde Taksim'de keşif yapmak istedim. Eğer karar verseydim silah kullanıp orada bulunan insanları öldürecektim. Taksim'e giriş yoktu her yer polis kaynıyordu. Ondan sonra fikrimi değiştirdim" demişti.



"Yaptıklarımdan pişman değilim"



Hakimlikteki ifadesinde rehin düşmemek için kendisini öldürmeyi düşündüğünü söyleyen sanık Masharipov, "İdam hükmü verilirse iyi olur. Flashbangleri tüm mermiler bittikten sonra attım. Bir şey olmadı. Sağ kaldım. Aslında ölmek için girmiştim. Bana neden Türkiye aleyhine çalışıyor, Türkiye'ye karşı diyorlar. Ben Türkiye devletine karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekete bulunmadım. Ben öç aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum" diye belirtmiş ve ardından tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

Saldırıya ilişkin yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov'un yanı sıra 57 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.



Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıl hapsi istendi



Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen Abdulkadir Masharipov hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', '39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme', '79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma' suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, sanık Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında aynı cezalar, diğer 52 sanık hakkında ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemişti.



Sanık sayısı yükseldi



Soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında 'Örgüt üyeliği', 'Anayasayı ihlal', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından ek iddianame düzenlenmiş ve yargılama devam ettiği sırada sanık sayısı 58'e yükselmişti.



Duruşmalarda uzun süre ifade vermedi



Sanık Masharipov ve diğer sanıklar 11 Aralık 2017'de Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada ilk kez hakim karşısına çıkmışlardı. Masharipov, uzun süre duruşmalarda ifade vermemişti.



Olaydan 2 yıl 1 ay 17 gün sonra konuştu



Silahlı saldırının bir numaralı ismi Masharipov yargılama sürecindeki suskunluğunu olaydan saldırıdan tam 2 yıl 1 ay 17 gün sonra bozmuştu. Duruşmada Masharipov'un avukatı kapalı oturum yapılmasını istemiş ve avukatın talebini kabul eden mahkeme basın mensuplarını ve izleyicileri dışarı çıkarmıştı.



Saldırıyı inkar etti



Duruşmada Türkçe savunma yapan ve zorlandığı yerde tercüman yardımı alan Masharipov, saldırıyı kabul ettiğine dair emniyet ve hakimlikte verdiği ifadesini reddetmişti. Masharipov, saldırıyı kendisinin yapmadığını, 2 Ocak 2017'de uyuduğu esnada arkadaşının yanına gelerek haberlerde çıkan fotoğrafları gösterdiğini, buna karşın panik olduğunu ve yanında kimlik olmadığı için korkarak saklandığını ifade ederek, "Olay gecesi elinde Kalaşnikof olan kişi ben değilim. Benim olduğumu söyleyen taksici ve polis gelip beni teşhis etsin" demişti.



34 sanık tahliye edildi



Olaya ilişkin yapılan yargılamada tutuklu bulunan 52 sanıktan aralarında Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 34'ü bugüne kadar gerçekleştirilen 13 celsede tahliye edilmiş ve tutuklu 18 sanık kalmıştı.



Duruşma savcısı değişti



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda 31 Ekim 2019'da gerçekleştirilen 13. celsede duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyordu ancak duruşma savcısı değiştiği için mütalaa açıklanmadı.

Mahkeme heyeti, duruşma savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasını açıklaması için duruşmayı İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere 27 Ocak tarihinde erteledi.



Yargılananın 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek 14. celsesinde duruşma savcısının mütalaasını açıklaması bekleniyor.

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